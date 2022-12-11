شكرا لقرائتكم خبر عن العربى للدراسات السياسية: الصين تسعى لإقامة 180 مشروعا بمنطقة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربى للدراسات السياسية، إن حجم التبادل العربى بين الصين والعالم العربى 600 مليار دولار، وهناك استثمارات كبيرة بين العرب والصين، مشيرا إلى أن مصر والصين شراكة استراتيجية بمعنى متكامل.

وأضاف محمد صادق خلال إتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على "القناة الأولى المصرية"، أن هناك زيارات كثيرة متبادلة ما بين قيادات مصر والصين، وأصبحت مصر الرابط ما بين العالم الأفريقى والصين، موضحا أن حجم التبادل التجارى بين الجانبين 20 مليار دولار، و300 مليار دولار فى منطقة قناة السويس، لافتا إلى أن مصر أرسلت قوافل طبية للصين، فى أزمة كورونا.

أوضح أن إعلان الرياض تناول خطوط عريضه، وإقرار السلم والأمن الدولى، ومركزية القضية الفلسطينية، وهذا أمر مهم لأن الصين لها علاقات متميزة مع الجميع، إذا هى مكاسب سياسية للجانبين، كما تم تدشين أكثر من 30 اتفاقية تجارية، وتأكيد مبادرة "حزام الطريق"، واكتساب نوعا من المودة الصينية العربية.

وأشار إلى أن الصين تسعى لإقامة 180 مشاريع بمنطقة قناة السويس، مما يوفر الآلاف من فرص العمل، وهى شراكة استراتيجية، بالإضافة لمشروعات العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.