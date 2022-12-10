شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى الأديب الدكتور صلاح فضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل، الذي وافتْه المنية صباح اليوم السبت.

وتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، ولمجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ رئيسًا وأعضاء، سائلًا المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

رحل عن عالمنا الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

ونعى مجمع اللغة العربية: نائبًا، وأمينًا عامًّا، وأعضاء، وخبراء، وباحثين، ومحررين، وموظفين- المفكر والناقد الأدبي الكبير د.صلاح فضل (رئيس المجمع) الذي وافته المنية اليوم، سائلين الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يلهم أسرته ومحبيه وطلابه الصبر والسلوان.

وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.