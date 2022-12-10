شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضوابط نشر فى الجرائم والحوادث.. توصيات الأعلى للإعلام بعد جلسة حوارية .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام جلسة حوارية بشأن ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات، برئاسة كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وعدد من رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والكتاب والصحفيين، ومن أبرزهم أيمن عبد المجيد سكرتير عام نقابة الصحفيين، والدكتور محمد الباز والكاتب وائل لطفى وخالد إدريس وعصام كامل .

وشدد الحضور على عدد من التوصيات والنقاط الهامة، ومن أبرزها:



7 ضوابط نشر فى الجرائم والحوادث

1- ضرروة أن يكون هناك حرية تداول المعلومات بسرعة في بعض القضايا والموضوعات من خلال مخاطبة بعض الجهات بالسرعة في خروج الخبر من مصدره .

2- العودة إلى العمل بقواعد الماضي وعدم نشر أسماء أو صور المتهمين أو استباق جهات التحقيق، وضرروة استحداث منظومة عقابية متدرجة.

3- إحداث توازن بين حق المعرفة وحق الصحفي في ممارسة عمله وحق الشخصيات في الحفاظ على حياتهم، وحق المجتمع كذلك.

4- البدء فى تدريب الصحفيين على كيفية التعامل مع المعلومات من المصادر غير الرسمية.

5- طالب الحضور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنشر مخالفات المنصات الإعلامية على منصاته حتى تكون رادعا.

6- يجب أن يعرف الصحفى الهدف من النشر هل هو هدف توعي أم غير ذلك، لعدم الوقوع في الخطأ، فيجب الاهتمام بما وراء الحادث قبل تفاصيل الحادث نفسه.

7- اتفق الحضور على ضرورة عقد جلسات حوارية بشكل دوري، لمناقشة ضوابط النشر في قضايا التحقيقات والحوادث.