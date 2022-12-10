شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لإلغاء الدعم العينى للسلع وتحويله لنقدى فى 2023 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل 2023، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

اصحة لإلغاء الدعم العينى للسلع وتحويله إلى نقدى فى 2023

أكدت أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل 2023، مُشددةً على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية، مُشيرةً إلى استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023، والذي كان من المقرر أن ينتهي في فبراير 2023.