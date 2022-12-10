شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين صحى لكل مصر فى 10 سنوات.. رسائل رئيس الوزراء من السويس (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظة السويس؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية لها، أدلى بالعديد من التصريحات المهمة للحديث عما تفعله الحكومة خلال الفترة الماضية، وتخطط للقيام بها فى الفترة المقبلة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء زيارته للسويس، بلقاء نواب المحافظة بالبرلمان، مؤكدا في بداية حديثه للنواب أن محافظة السويس ستكون لها أولوية كبيرة خلال هذه المرحلة؛ حيث ستحظى المحافظة بعدد كبير من المشروعات، التي ستضخ الدولة استثمارات ضخمة لتنفيذها على أرضها خلال هذه المرحلة، من بينها مشروعات لتطوير المناطق غير المخططة، مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا بمشروعات البنية الأساسية من جانب الدولة، وهناك توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة.

وأدلى رئيس الوزراء بالعديد من التصريحات على هامش زيارته نوضحها فيما يلى:

ـ الدولة لا تدخر جهدا فى تطوير العمل الإدارى وتحسين الخدمات.

ـ الحكومة تسعى لتيسير الخدمات للمواطن عبر مراكز التكنولوجيا.

ـ الرئيس السيسى وجه بتطوير 35 منطقة سكنية فى محافظة السويس.

ـ مجمع السويس الطبى مدينة كاملة ضمن التأمين الصحى الشامل.

ـ التشديد على أهمية السلامة الإنشائية للعمارات فى مناطق المساكن.

ـ نقلة كبيرة حققتها الدولة المصرية فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

ـ تطوير المناطق العشوائية فى السويس مثل الأسمرات وأهالينا وبشاير الخير.

ـ التأمين الصحى الشامل يغطى كل مصر خلال 10 سنوات بتوجيهات الرئيس.

ـ الزيادة السكانية عبء حتى على الدول الغنية ونحتاج وقفة جادة لمواجهة آثارها.