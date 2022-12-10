شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: افتتاح معرض الذهب والمجوهرات ضمن خطة الدولة للنهوض بصناعة الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، النسخة الثانية من المعرض الدولى للذهب والمجوهرات "نبيو" الذى تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى كملته اشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن افتتاح المعرض اليوم يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب، وقام الوزيران بجولة تفقدية داخل المعرض وذلك بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأشار المصيلحى إلى أن هذه الخطوة الهامة بتنظيم الدورة الثانية لمعرض نيبو تهدف الى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك و المشغولات الذهبية التى تعطى قيمة مضافة للمنتج كما انها تساعد على الترويج للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية والذى حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة.

وأضاف المصيلحى أن معرض "نيبو" خلال هذا العام شهد مشاركة شركات محلية ودولية كبرى ومنها الامارات والهند بالإضافة الى ايطاليا التى لا يقتصر التعاون معاها على الصناعات الحرفية فقط بل يشمل كافة المجالات.

وأضاف أن خلال فاعليات المعرض سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب، وتفقد المصيلحى كذلك مقر مصلحة الدمغة والموازين وكذلك مقر مصلحة الجمارك المصرية داخل اجنحة المعرض وقدم الشكر لكافة العاملين على جهودهم فى نجاح المعرض.

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة رفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف الى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك و المشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج كما انها تساعد على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية والذي حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة.

وأضاف المصيلحي أن معرض "نيبو" خلال هذا العام شهد مشاركة شركات محلية ودولية من الامارات والهند بالإضافة الى ايطاليا التى لا يقتصر التعاون معاها على الصناعات الحرفية فقط بل يشمل كافة المجالات، وأضاف أن خلال فاعليات المعرض سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب .

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن المعرض يعد فرصة جيدة للوقوف على أحدث التصميمات المحلية والعالمية وأحدث تكنولوجيات الإنتاج أمام مجتمع الصناعة وتجارة المجوهرات المصري، لافتاً إلى أن المعرض يحظى بمشاركة 35 عارضاً دولياً من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من 500 مشترى من أسواق الشرق والاوسط وإفريقيا.

وأوضح سمير أن هذه المشاركة الدولية الكبيرة مؤشر على استمرار تطور المنتج المصرى فى إطار مراحل تطوير منتجات المشغولات الذهبية المصرية للوصول الى مطابقة أحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات والمشغولات الذهبية المصرية والمنافسة بالأسواق الدولية.

وأشار الوزير إلى أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصرى ليكون محور انتاجى وتصديرى رئيسى للدول العربية ودول القارة الافريقية، لافتاً إلى أن هذه الصناعة توفر احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية وذلك بتصميمات فريدة تحاكى أحدث الموديلات العالمية.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قامت بالتنسيق مع شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإعداد لبعثة المشترين الوافدين من 15 دولة منهم 6 دول أفريقية و7 دول آسيوية ودولتين من أوروبا، وذلك فى اطار برنامج المساندة التصديرية المقدم من صندوق تنمية الصادرات .