شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التصديق على انتخاب قس عضوًا بالمجلس الإنجيلى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار وزارة الداخلية بالتصديق على نتيجة انتخاب القس لطيف رمسيس توفيق ميخائيل عضوًا بالمجلس الإنجيلي العام، ممثلًا للمجمع العام لكنائس الله للأقباط الإنجيليين لمدة 8 سنوات في الفترة 1 سبتمبر 2021 حتى 31 أغسطس 2029.

صدر القرار بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 1 مارس 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين، وعلى القرار الوزاري رقم 5677 لسمة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام في جمهورية مصر العربية.