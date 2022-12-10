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الجريدة الرسمية تنشر قرار التصديق على انتخاب قس عضوًا بالمجلس الإنجيلى العام

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار وزارة الداخلية بالتصديق على نتيجة انتخاب القس لطيف رمسيس توفيق ميخائيل عضوًا بالمجلس الإنجيلي العام، ممثلًا للمجمع العام لكنائس الله للأقباط الإنجيليين لمدة 8 سنوات في الفترة 1 سبتمبر 2021 حتى 31 أغسطس 2029.

 

صدر القرار بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 1 مارس 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين، وعلى القرار الوزاري رقم 5677 لسمة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام في جمهورية مصر العربية.

 

 

 

نص القرار

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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