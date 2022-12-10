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الأوقاف تعتمد 26 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين و4 واعظات متطوعات

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القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظات:الإسكندرية (المجموعة الأولى والثالثة) والجيزة ( المجموعة الثانية والثالثة)، ودمياط  (المجموعة السابعة) من خريجي الكليات الأزهرية، ومن العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي.

 

كما نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحات من خريجات مراكز الثقافة الإسلامية المتقدمات للحصول على تصريح واعظة متطوعة، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، على النحو التالي:

 

 


 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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