شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعتمد 26 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين و4 واعظات متطوعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظات:الإسكندرية (المجموعة الأولى والثالثة) والجيزة ( المجموعة الثانية والثالثة)، ودمياط (المجموعة السابعة) من خريجي الكليات الأزهرية، ومن العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي.

كما نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحات من خريجات مراكز الثقافة الإسلامية المتقدمات للحصول على تصريح واعظة متطوعة، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، على النحو التالي:







