شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز توصيات "الأعلى للإعلام" بشأن ضوابط النشر فى الحوادث والجرائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بشأن ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات، برئاسة كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام وعدد من رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والكتاب والصحفيين، ومن أبرزهم أيمن عبد المجيد سكرتير عام نقابة الصحفيين، والدكتور محمد الباز والكاتب وائل لطفى وخالد أدريس وعصام كامل .

وشدد الحضور على عدد من التوصيات والنقاط الهامة، ومن أبرزها.

1- ضرروة أن يكون هناك حرية تداول المعلومات بسرعة في بعض القضايا والموضوعات من خلال مخاطبة بعض الجهات بالسرعة في خروج الخبر من مصدره .

2- العودة إلى العمل بقواعد الماضي وعدم نشر أسماء أو صور المتهمين أو أستباق جهات التحقيق، وضرروة استحداث منظومة عقابية متدرجة.

3- إحداث توازن بين حق المعرفة وحق الصحفي في ممارسة عمله وحق الشخصيات في الحفاظ على حياتهم، وحق المجتمع كذلك.

4- البدء فى تدريب الصحفيين على كيفية التعامل مع المعلومات من المصادر غير الرسمية.

5- طالب الحضور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنشر مخالفات المنصات الإعلامية على منصاته حتى تكون رادع.

6- يجب أن يعرف الصحفى الهدف من النشر هل هو هدف توعي ام غير ذلك، لعدم الوقوع في الخطئ، فيجب أن الاهتمام بما وراء الحادث قبل تفاصيل الحادث نفسه.

7- اتفق الحضور على ضرورة عقد جلسات حوارية بشكل دوري، لمناقشة ضوابط النشر في قضايا التحقيقات والحوادث.

وشهدت الجلسة في بدايتها ترحيب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالحضور وشدد على ضرورة الحياد والموضوعية في تناول الأخبار المتعلقة بالجرائم والتحقيقات.

واستشهد رئيس المجلس بعدد من القضايا التي شهدتها الفترة الماضية ومنها إشارة بعض المواقع بشكل غير مرغوب فيه إلى لحظة دفن الكاتب الصحفي الراحل مفيد فوزي، وواقعة القبض على فنانه في مطار القاهرة الدولي وتناول الإعلام لها، وكذلك قضية اختلاس رئيس مجلس أمناء جامعة مبلغ 4 مليارات جنيه.

وشدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة تحرى الدقة في تناول تلك القضايا والحوادث، وأشار في سياق حديثه إلى أن المجلس يتلقى بشكل دوري عدد كبير من الشكاوى بخصوص تلك القضايا.

وتتطرق أيضا إلى تناول بعض المواقع إلى وفاة المشاهير والفنانين وتأثيرها على ذويهم وعلى نفسيتهم، واستشهد بشائعة وفاة الفنان عادل إمام وإصابته بمرض الزهايمر.

وأضاف، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك بعض الملاحظات على تغطيات الصحف والمواقع للحوادث وحالات الوفاة والقبض، وتزايد الأمر بشكل كبير في الفترة الأخيرة بما يؤثر على صورة الإعلام المصري.

وأكد أن لديه قائمة بالمخالفات لمدة أسبوع، وهناك بعض المواقع العالمية التي يتم التواصل معها لتعديل ما تنشره حال تضمنه مخالفات.

وطالب بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية، ولا يصح أن نستبق سلطات التحقيق ونشوه شخصيات يثبت براءتها لاحقا.

وأضاف جبر قائلا: نحن أصدرنا كود خاص بالجريمة، ونتحلي بالحياد والموضوعية في تناول الأخبار، دون تهويل، مع مراعات وجود الجذب في الخبر، لكن دون تزيف الحقائق، ونشر صور الأطفال يسئ للطفل، وذلك لحماية الأطفال.