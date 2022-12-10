شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مساكن مدينة 24 أكتوبر بحى فيصل فى السويس بعد تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار استكمال متابعة مشروعات التطوير العمراني القائمة بمحافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مساكن مدينة 24 أكتوبر بحي فيصل بالسويس بعد تطويرها.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، الذي أوضح أن مشروع مساكن مدينة 24 أكتوبر يأتي ضمن مشروع متكامل يشهده حي فيصل بالسويس، والذي يشمل ثلاث مدن سكنية بعدد إجمالي 125 عمارة بها قرابة 25 ألف نسمة، وهي مدينة 24 أكتوبر باجمالي 69 عمارة، و مدينة المميز، باجمالي 25 عمارة، ومدينة شباب أكتوبر باجمالي 31 عمارة.

من جانبه أشار العميد سامح الشهاوي، رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، إلى أن أعمال التطوير، شملت دهان الواجهات، وتغيير مواسير المياه والصرف الصحى، وتركيب صرف المطر، وتركيب صرف التكييفات، وأرصفة الانترلوك، ورصف بعض المحاور القديمة، فضلاً عن تنفيذ المسطحات الخضراء، وملعب خماسي ومنطقة لعب أطفال، وسوق تجارية مجمع يضم عدد 60 محلاً تجارياً، بديلاً عن المحلات التي كانت مقامة بسور نادي شباب مصر.