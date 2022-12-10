شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يشهد افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة الصرف بمنطقة الزراير بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة السويس، حيث شهد ومرافقوه من الوزراء ومحافظ السويس، افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الزراير، بحي الأربعين، بمدينة السويس.

وقام رئيس الوزراء بجولة للتعرف على أعمال تطوير المحطة، حيث استمع إلى شرح من المهندس وائل البلتاجي، رئيس مجلس ادارة شركة "ابكون" المنفذة للمشروع، الذي أوضح أن المحطة تم إنشاؤها عام 2005، وتخدم حاليا نحو 130 ألف نسمة.

وأشار البلتاجي إلى أنه فيما يتعلق بمواصفات المحطة، فإن قُطر المجمع الكلي الداخل إلى المحطة 1200 مم، وقطر خط الطرد 1000 مم بطول 2360 متراً، وتعد المحطة نقطة مصب لكل من محطات: الأربعين، وكفر حمودة، وتل القلزم، وعمر بن الخطاب، بجانب شبكات الصرف بمناطق: العبور، وكفر احمد عبده، والمدينة الصناعية، والزراير، والملاحة الجديدة، وحي الكويت.

وأوضح رئيس الشركة المنفذة أنه تم في إطار تطوير المحطة، زيادة قدرتها من 45 ألف م٣/ يوم إلى 58 ألف م٣/يوم، من خلال زيادة قدرة الطلمبات من 270 لتر/ ثانية، إلى 350 لتر/ ث، لافتًا إلى أن تكلفة التطوير بلغت نحو 50 مليون جنيه.

وستتولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقناة الاشراف على أعمال التشغيل للمحطة.