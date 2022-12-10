شكرا لقرائتكم خبر عن أرفف ألومنيوم للمعسل ومبسم لكل مدخن.. ضوابط تقديم الشيشة بالمقاهى والمطاعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” الضوابط الواجب توافرها فى المحال التى تقدم النرجيلة "الشيشة"، وذلك بحسب قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 المقرر بدء تطبيقه رسميا غدًا الأحد... وفيما يلى ضوابط تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى:

1. يحظر تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويلتزم القائمون على المحل بوضع لافتة تشير إلى ذلك.

2. فصل أماكن جلوس المدخنين عن أماكن جلوس غير المدخنين وحظر وجودها في الأماكن المخصصة للأطفال مع وضع لافتة في مكان بارز تشير إلى الأماكن المخصصة بالمدخنين وغير المدخنين، وحظر تواجد الأطفال في الأماكن المخصصة لجلوس المدخنين.

3. منع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائيًا وحظر تواجدها بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام.

4. وضع التبغ في أوانٍ محكمة الإغلاق وتخزين التبغ على أرفف ألومنيوم.

5. تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم مع توفير مبسم خاص لكل عمل يتم تركيبه على الفوهة الخارجية للخرطوم.

6. لا يسمح للعمال الذين يقدمون الشيشة بإعداد الوجبات الغذائية أو تقديمها.

7. الالتزام بعدم تقديم الشيشة خارج حدود المكان المخصص لها بالمحل.

ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 : "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة"، وبالتالى وفقًا لقانون المحال العامة الجديد فإن أى كافيه أو مقهى سيقدم الشيشة للجمهور بدون ترخيص سيتعرض لفرض غرامات عليه.