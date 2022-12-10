شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: زيارة استثنائية بمراكز الإصلاح بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمى لحقوق الإنسان"، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، تقرر منح جميع النزلاء (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم 10/12/2022 حتى 29/12/2022 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعى بين النزلاء والزائرين .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.