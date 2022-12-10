شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ترخيص الشيشة بالمقاهى والمطاعم.. تبعد عن دور العبادة والمدارس 1000 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المحال التى تقدم النرجيلة "الشيشة"، وذلك بحسب قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 المقرر بدء تطبيقه رسميا غدًا الأحد... وفيما يلى شروط الحصول على رخصة تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى:

1. أن يكون لديه ترخيص سارى لنشاط مطعم أو مقهى أو كافيه أو كافتيريا.

2. أن يكون المحل بعيدًا عن دور العبادة والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن 1000 متر.

3. ألا تزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين في محال تقديم المشروبات والمطاعم على 50% من إجمالي مساحة المحل.

4. عدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها.

5. أن تكون الأبواب آلية الإغلاق وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج.

6. توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل واستخدام وسائل لطرد الهواء الملوث للخارج مباشرة، وتزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره في منظومة التهوية والتكييف والإبقاء على نظام التهوية في وضع التشغيل طوال ساعات العمل والسماح بتقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة.

7. وضع الفحم المستهلك بالموقع في حاويات خاصة من مواد معدنية أو خزفية للوقاية من خطر الحريق وتوضع بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال مع وضع لافتة تحذيرية عليها باحتوائها على فحم حار ويتم التخلص من الفحم الذى تم تجميعه في الأماكن المخصصة لذلك.

8. تخصيص مكان مستقل لتخزين الفحم معزول عن بقية الأقسام وتكون الأرفف والخزانات من مواد ثابتة مقاومة للحريق أو معادن غير قابلة للصدأ وفى حالة تخزين كميات كبيرة من الفحم يجب توفير مخزن مستقل.

ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 : "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة"، وبالتالى وفقًا لقانون المحال العامة الجديد فإن أى كافيه أو مقهى سيقدم الشيشة للجمهور بدون ترخيص سيتعرض لفرض غرامات عليه.