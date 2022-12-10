شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ترأس الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية، حيث تم خلال الاجتماع عرض أعمال اللجنة وآخر مستجدات الأعمال التى تم تنفيذها بالفعل خلال الفترة السابقة.

واستعرض الاجتماع آخر ما تم التوصل إليه بشأن إنشاء وحدة بيوجاز داخل حديقة الحيوان، تمهيداً لافتتاح الوحدة داخل الحديقة، والعمل على توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة الطاقة وبنك الكويت الوطنى لتنفيذ وحدات بيوجاز كبيرة الحجم.

كما تمت مناقشة إعادة تشكيل مجلس الأمناء للمؤسسة بناء على قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذى يلزم بإعادة تشكيل مجلس الأمناء بعد توفيق الأوضاع للمؤسسات الأهلية .

وناقش الاجتماع أيضاً نتائج معاينة مصنع انتاج الغاز الحيوى بمركز (تمى الأمديد) بمحافظة الدقهلية، حيث قامت المؤسسة بمعاينة المصنع لوضع مقترحات إعادة تشغيله بما يتناسب مع المتطلبات الحالية.

هذا ووجه الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى للجهاز بوضع تصور للمخلفات التى يمكن استخدامها كبدائل لقش الأرز لتشغيل المصنع بالأشهر التى تكون خارج موسم قش الأرز.