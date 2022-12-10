شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد المحال التجارية بنطاق مساكن مدينة 24 أكتوبر المطورة بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عدداً من المحال التجارية بنطاق مساكن مدينة ٢٤ أكتوبر المطورة بحي فيصل بالسويس.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول هذه المحال التي تسمى "محال السوق الجديد"، حيث تمت الإشارة إلى أن عددها 60 محلاً، بديلة للمحال العشوائية في سور نادي شباب مصر.

واجرى رئيس الوزراء حواراً مع شاغلي هذه المحال في مختلف التخصصات، والمجالات التي تخدم الاهالي وتلبي متطلباتهم، وسألهم عن اثر هذه النقلة الحضارية بتواجدهم في محال حديثة بدلاً من المحال القديمة، حيث اشادوا بهذه الخطوة التى أسهمت فى نقلة حضارية بالمنطقة.