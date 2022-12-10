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تعرف على كنيسة السيدة العذراء والملاك روفائيل بالإسكندرية بعد تدشينها.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - دشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، كنيسة السيدة العذراء والملاك روفائيل بمنطقة الجواهر بالحضرة وسط الإسكندرية. 

 

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعى عددا من المعلومات حول تاريخ الكنيسة تتمثل فى الآتى:

 

1- تقع بمنطقة منشية النزهة بالإسكندرية وتعتبر من الكنائس الحديثة بها. 

2- بدأت فى مسطح صغير بمبنى قائم سنة 1998. 

3- تم استغلالها كحضانة سنة 2000 

4- أقيم أول قداس بها قبل التوسعة سنة 2006 

5- استمرت الصلاة بها حتى عام 2014 

6- تشمل منطقة منشية النزهة وعزبة سعد والجواهر. 

7- استمر تعميرها وتوسعتها حتى اككتملت وأصبحت كنيسة كبيرة. 

8- تم تدشينها بيد قداسة البابا .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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