شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التدريبية المكثفة فى فن الإلقاء الإذاعى بمنظمة خريجى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فعاليات الدورة التدريبية المكثفة عن "فن الإلقاء الإذاعي والتلفزيوني"، يحاضر بها أساتذة العمل الإعلامي العاملين بماسبيرو.

تأتي هذه الدورة تلبية لرغبة المتدربين من طلاب كليات الإعلام جامعة الأزهر والجامعات الأخرى بعد أن تلقوا دورة تدريبية سابقة في ذات المجال.

أوضح سعد المطعني - مدير الإعلام بالمنظمة، والمدير العام السابق لإذاعة القرآن الكريم، المشرف العام على هذه الدورات، أن هذه الدورات تعمل على تنمية مهارات الطالب على كيفية ممارسة العمل الإعلامي والإلقاء الإذاعي من كل جوانبه إلى جانب كيفية التعامل مع الميكروفون والكاميرا.

وسوف يتلقى المتدربون تدريبا عمليا ضمن مشروع إعداد إعلامي المستقبل بأحد الاستوديوهات لتطبيق ما تلقوه عمليا.

وقد بدأت الدورة بمحاضرة للدكتور والناقد الأدبي الإذاعي خالد عاشور، تناول خلالها التدريب على قراءة النص الإخباري بشكل سليم موضحا ضرورة امتلاك المذيع للأدوات الصوتية التي تساعده على تقديم الرسالة الإعلامية على أسس سليمة مثل "الوقفات والتنغيم والنبر الصوتي"، موضحا كيفية التحكم في طبقات الصوت للمتدربين أثناء قراءة النص الإخباري.