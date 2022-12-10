شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تخرج دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة ودول الكومنولث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بتخريج الدورتين التدريبيتن أرقام (340- 341) لعدد (82) متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية والدورة التدريبية رقم (374) لعدد (19) متدرب من الكوادر الأمنية من دول الكومنولث فى مجالات ( تنمية مهارات القيادات الأمنية - الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الإنفجار - حراسة الشخصيات وتأمين المنشأت الهامة) شارك فيها (101) متدرباً يمثلون عدد (24) دولة أفريقية و (5) دول كومنولث خلال الفترة من (29/ 10 حتى 8/12/ 2022).

نقل لهم مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة خلال كلمة ألقاها تحيات محمود توفيق وزير الداخلية وإهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات ، مؤكداً على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن وإستقرار الشعوب .

وفى إطار التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية أكد السفير/ الأمين العام للوكالة أنها تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والإستقرار فى دول القارة الأفريقية ودول الكومنولث يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والإستقرار .

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى ، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة ، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى .. وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق .