شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة والسكان، غدا الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2022، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك للمصريين وغير المصريين على حد سواء، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل.