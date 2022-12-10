شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ووزير العدل يفتتحان مجمع قضايا الدولة الجديد بالسويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح صباح اليوم السبت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة مجمع هيئة قضايا الدولة الجديد بمحافظة السويس تدعيمًا لمقرات الهيئة على مستوى الجمهورية لأداء مستشاري الهيئة الدور المنوط بهم من النيابة القانونية عن الدولة.

يعد المبني الجديد لهيئة قضايا الدولة بمحافظة السويس احد صروح الهيئة الجديدة بمحافظات مصر حيث يباشر مستشاري الهيئة اختصاصاتهم في الدفاع عن الحق والمال العام في الدعاوى المقامة من الدولة أو عليها أمام جميع المحاكم في داخل مصر أو خارجها طبقا لما نصت عليه المادة 196 من الدستور المصري التى نصت على أن: قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها آو عليها من دعاوى وفي اقتراح تسويتها وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون وهو ما نظمه قانون هيئة قضايا الدولة رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.