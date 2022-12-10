شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: مجمع السويس الطبى مدينة طبية كاملة تحت منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تطوير المناطق العشوائية في محافظة السويس علي غرار ما حدث في الأسمرات وأهالينا وبشاير الخير، متابعا: "كل المناطق في السويس سوف تشهد نفس التطوير.. واتفقت مع المحافظ على هذا الموضوع".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من مجمع السويس الطبي: "تفقدنا المدينة الرياضية والمستشفي الطبي الرياضي.. واحدة من النماذج القليلة على مستوي الجمهورية بأن يكون هناك مستشفي للعمليات الجراحية للرياضيين، وتفقدنا مشروع للصرف الصحي بعد أن كانت متهالكة وشبه توقفت وتم رفع الكفاءة بالكامل، لخدمة المناطق المحيطة بنا".

وتابع رئيس الوزراء: "حرصنا على إجراء المؤتمر الصحفي في مجمع السويس الطبي.. هذا المجمع وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ومنهم محافظة السويس ضمن المرحلة الأولي.. مدينة طبية كاملة.. منشأة على غرار القصر العيني.. بنتكلم عن مستشفي قوامها 430 غرفة منهم 110 غرف عناية مركزة.. و16 غرفة عمليات وحضانات وأجهزة غسيل كلوي.. 65 جهاز لغسيل الكلي.. دي مدينة طبية بالكامل لخدمة إقليم قناة السويس.. ونشوف جراحات القلب والمخ والأعصاب.. وكان في السابق يتم النزول للقاهرة.. مع هذا الصرح سيتم إجراء العمليات الجراحية الدقيقة في السويس".