شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الإفراج عن 960 ألف طن ذرة وفول صويا بـ483 مليون دولار حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصداره الرابع "أرقام X الزراعة"، أشار خلاله إلى أهم الأرقام الخاصة بكميات مستلزمات الأعلاف المفرج عنها بالموانئ المصرية، خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى أول ديسمبر الجاري.

ووفقا للإنفوجراف، بلغ إجمالى كميات الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف، والتى تم الإفراج عنها فى الموانئ المصرية حتى الآن حوالى 960 ألف طن، وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالى 483 مليون دولار، فيما شملت تلك الشحنات المفرج عنها حوالى 634 ألف طن من الذرة، و 317 ألف طن من فول الصويا وإضافات الأعلاف.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك يأتى فى إطار متابعة نتائج الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة، حيث تستهدف هذه الإفراجات توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، باعتبارها المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزى واتحاد الدواجن للإفراج الدورى عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعى بالأرقام.