شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لتيسير الخدمات للمواطن من خلال مراكز التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه شارك في افتتاح المركز التكنولوجي في ديوان عام محافظة السويس، لافتا إلى أن هذا المركز ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة كل الخدمات التي تقدم للمواطن.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي من مجمع السويس الطبي: "المركز التكنولوجي في محافظة السويس نقلة كبيرة جدا وفى تحرك كبير من الدولة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطن والأهم أنه مش يكون فيه اتصال مباشر بين الموظف والمواطن لتيسير الإجراءات ودرأ لأي شبهة فساد من خلال التواصل المباشر".

وتابع رئيس الوزراء: "شرفت بلقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة السويس واستمعت منهم إلى طلبات التطوير والمشروعات في المحافظة وانتقلنا إلى تفقد العديد من المشروعات المهمة في محافظة السويس".