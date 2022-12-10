شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية تعلن بدء التسجيل لمن تخلفوا عن التقدم لوظائف الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المحطات النووية عن بدء التسجيل بالإعلان رقم 1 لسنة 2022 لمن تخلفو عن التقديم لجميع الوظائف المطلوبة للدرجات (الثالثة - الثانية - الاولى ) للمهندسين والعلوم خلال الفترة من 10 ديسمبر الى 17 ديسمبر لحوالى 531 وظيفة جديدة.

وتتلقى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، طلبات المتقدمين لشغل وظائف الدرجة الأولى للتخصصات الهندسية والعلوم وحتى يوم 9 من الشهر الجاري، للعمل بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات من خلال لينك التقديم

https://nppa.gov.eg/employmentFront

حيث يشترط للقبول بوظائف الدرجة الأولى من تخصصات هندسة :

- القيد بنقابة المهندسين

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات الهندسية المتعلقة بالوظيفة.

-قضاء مدة زمنية لا تقل عن 4 سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

- القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها.

وللتعرف على كافة التخصصات المطلوبة فى مجال الهندسة و شروط كل وظيفة ادخل على الرابط التالي

https://nppa.gov.eg/employmentFront