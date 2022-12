شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله لنقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشف عنه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل 2023، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل 2023، مُشددةً على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة





مدبولى لنواب السويس: المحافظة ستحظى بعدد كبير من المشروعات خلال هذه المرحلةبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة موسعة لمحافظة السويس؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية لها، ويرافقه خلالها كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والمستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البينة الأساسية، والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وزير الاتصالات: منصة مصر الرقمية تضم أكثر من 165 خدمة حكوميةأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية والتوسع فى خدمات الحوسبة السحابية باعتبارها ممكنا رئيسيا للتحول الرقمى.

وأوضح أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية والتى تضم الآن أكثر من 165 خدمة حكومية رقمية؛ مشيرا إلى تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى مصر لتصبح هى الأولى على مستوى القارة الأفريقية بمتوسط سرعة ما يقرب من 45 ميجابت ثانية فى أكتوبر 2022 مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة فى يناير 2019 بمتوسط سرعة كان يقدر بــ 6.51 ميجابت/ ثانية

إضافة المواليد على بطاقات التموين والفئات المستحقة.. التفاصيلإضافة المواليد على بطاقات التموين يأتى من خلال تقديم الطلبات فى مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هؤلاء الأسر.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير جميع الإجراءات خلال استقبال طلبات إضافة المواليد من المواطنين لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، وهم: مستحقو معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش التضامن الاجتماعى، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.





التنمية المحلية: إعلان الاشتراطات العامة للمحال وفقا للقانون الجديد غداتبدأ وزارة التنمية المحلية غدا الأحد، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار. أسعار الذهب تسجل 1700 جنيه لعيار 21 فى تعاملات اليومتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار ملحوظ عند 1700 جنيه للجرام مع استمرار موجة الاضطرابات في السوق وسط تغيرات لحظية في سعر المعدن بسبب المضاربة، وتشهد الأسواق اضطرابات في عملية تسعير الذهب الأمر الذي دفع بعض تطبيقات تحديد أسعار الذهب لوقف تسعير المعدن، وكذلك كبار الشركات المنتجة وقف عمليات البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1457 جنيها.

عيار 21 سجل 1700 جنيه.

عيار 24 سجل 1947 جنيها.

عيار 14 سجل 1136 جنيها.

الجنيه الذهب 13600 جنيه.





رئيس الوزراء: الدولة لا تدخر جهداً فى تطوير العمل الإدارى لتحسين جودة الخدماتفي إطار زيارته إلى محافظة السويس، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، افتتاح المبنى الجديد لديوان عام محافظة السويس، حيث أشاد بجودة الأعمال المنفذة، والتقنيات المتواجدة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في ملف تطوير العمل الإداري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار أن "المواطن" هو المستهدف الأول من جميع خطط التنمية على أرض الوطن.





beIN Sports تنقل مباراة إنجلترا وفرنسا بربع نهائي المونديال على القناة المفتوحةأعلنت شبكة قنوات beIN Sports نقل مباراة إنجلترا وفرنسا فى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 على القناة المفتوحة.

ويصطدم منتخب إنجلترا بفرنسا فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد البيت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا فى قطر وتستمر حتي 18 ديسمبر الجاري.

فرصة لعشاق Lord Of The Rings للإقامة فى منزل Hobbit.. اعرف القصة

سيتمكن عشاق سلسلة أفلام Lord Of The Rings فى قضاء عدة أيام بأحد بيوت الـHobbit من السلسلة المشتقة The Hobbit، وذلك من خلال حجزها على أحد تطبيقات الحجوزات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".





أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ93 ألفا و760 جنديا منذ بدء العملية العسكريةأعلن الجيش الأوكرانى اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 93 ألفا و760 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2940 دبابة و5 آلاف و917 من المركبات المدرعة و1927 من النظم المدفعية و397 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و211 من أنظمة الدفاع الجوي و281 طائرة و264 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1603 طائرات بدون طيار و4 آلاف و535 من المركبات وخزانات وقود".





ميسى بعد التأهل لنصف النهائي: مثير للإعجاب.. دعونا نستمرواصل ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني احتفاله بالفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، عقب تغلبه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافي بالتعادل بنتيجة 2 - 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "لوسيل"، فى ثانى مواجهات دور ربع نهائي مونديال قطر.

وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: مثير للإعجاب كيف قاتل الفريق بأكمله، مرة أخرى معًا وعرفنا كيف نقاتل في الملعب، نحن من بين الأربعة الأوائل في العالم، دعونا نستمر.





زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوبى الفلبينأعلن المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل بأن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة هز مقاطعة "دافاو أورينتال" جنوبى البلاد والمناطق المجاورة لها فى وقت مبكر من اليوم السبت.