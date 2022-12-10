شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: عودة بعض القطارات للقيام من محطة الإسكندرية بعد تطوير الإشارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر هيئة السكة الحديد، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 إمتداد مسير قطارات [661 – 7 – 15 – 567 – 157 – 29] إلى محطة الإسكندرية والقيام منها بقطارات [668 – 24 – 32 – 196 – 1108 – 8] وبنفس التركيب والجداول المقررة .

ويأتى ذلك تزامناً مع الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات الجديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والتى تعد جزءا من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتيسيراً عليهم، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعادة دخول عدد من القطارات لمحطتى الإسكندرية بدلاً من اختصارها بمحطة سيدى جابر والقيام منهما بعدد من القطارات الأخرى.