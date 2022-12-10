شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن مسن يشكر رئيس الوزراء خلال زيارته لمساكن ناصر على أعمال التطوير بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال زيارته اليوم إلى محافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، منطقة مساكن ناصر بالملاحة، أحد مشروعات التطوير العمراني القائم التي تشهدها المحافظة، ضمن مشروع متكامل للتطوير الشامل للمناطق القديمة بمدينة السويس، والذي لا يقتصر على تطوير العمران القائم انشائياً، بل وتنفيذ محال تجارية حضارية لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة.

والتقى رئيس الوزراء رجلا مسنا، خلال جولته لتفقد أعمال التطوير، حيث توجه بالشكر مثنياً على أعمال التطوير، التي تمت في المساكن بالمنطقة، وطلب تطوير السلالم الخاصة بالعمارة التي يقطنها، ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بمسألة سلالم كافة العمارات بالمنطقة لمراعاة كبار السن، وطلب المُسن التقاط صورة مع رئيس الوزراء الذي رحب بذلك.