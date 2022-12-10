شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال زيارته اليوم إلى محافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، منطقة مساكن ناصر بالملاحة، أحد مشروعات التطوير العمراني القائم التي تشهدها المحافظة، ضمن مشروع متكامل للتطوير الشامل للمناطق القديمة بمدينة السويس، والذي لا يقتصر على تطوير العمران القائم انشائياً، بل وتنفيذ محال تجارية حضارية لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية مشروعات تطوير العمران في تحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم.

واستمع مدبولى إلى شرح حول أعمال التطوير بمنطقة مساكن ناصر بالملاحة، حيث أوضحت المهندسة فاتن عبد الغنى، رئيس حي السويس، أن المنطقة تقع بنطاق حي السويس، وتضم 17 عمارة سكنية على مسطح ٣٠٠٠٠م٢، حيث شملت أعمال التطوير تنفيذ دهان الواجهات، وتغيير وسائل الصرف الصحى، وتغيير وسائل تغذية المياه، وتطوير وتجميل وزراعة مسطحات خضراء.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية عنصر السلامة الانشائية للعمارات القائمة، حيث أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أنه تم التاكد من ذلك من قبل جميع الجهات المعنية والمختصة.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والترميمات بالمساكن.

والتقى رئيس الوزراء رجلا مسنا، خلال جولته لتفقد اعمال التطوير، حيث توجه بالشكر مثنياً على أعمال التطوير، التي تمت في المساكن بالمنطقة، وطلب تطوير السلالم الخاصة بالعمارة التي يقطنها، ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بمسألة سلالم كافة العمارات بالمنطقة لمراعاة كبار السن، وطلب المُسن التقاط صورة مع رئيس الوزراء الذي رحب بذلك.

مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (13)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (14)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (15)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (16)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (17)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (18)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (19)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (20)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (21)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (22)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (23)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (24)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (25)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (1)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (2)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (3)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (4)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (5)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (6)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (7)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (8)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (9)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (10)



مدبولى يُشدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات بمساكن ناصر بالملاحة (11)