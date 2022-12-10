شكرا لقرائتكم خبر عن "صوتك مسموع" تستجيب لشكوى أهالى الزقازيق من تعدى صاحب مستشفى خاص على الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا لاستجابة مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ومطالبهم، للشكوى التى تلقتها من سكان مركز الزقازيق التابع لمحافظة الشرقية، ويتضررون فيها من سور أحد المستشفيات الخاصة بطريق ميت غمر قرية النخاس، لتعديه على أرض زراعية.

وعلى الفور تواصلت مبادرة "صوتك مسموع" مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية ومركز الزقازيق، وصدر قرار إزالة لسور المستشفى، لإزالة التعدي على الأرض الزراعية، وتم نزول حملة لإزالة التعديات، وحل شكوى المواطنين، الذين وجهوا الشكر للمبادرة على الاستجابة للشكوى.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى الآن 565,3 رسالة تضمنت هذه الرسائل 101,3 ألف شكوى تم حل 98,4 ألف شكوى بنسبة 97,1% وجار حل 2818 شكوى، مشيراً إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.



