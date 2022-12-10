شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: منظومة التأمين الصحى الشامل تغطى كل المحافظات خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المقرر افتتاح مجمع السويس الطبي خلال النصف الأول مع العام القادم، متابعا: "الإعمال الإنشائية اكتملت.. وبنتكلم عن فرش المستشفى وتوريد الأجهزة الطبية خلال الفترة المقبلة.. وهذا صرح طبي يضاف إلى الصروح الطبية التي تنفذ بجانب تطوير الوحدات الصحية المختلفة".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من مجمع السويس الطبي: "بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي فى السويس تزامنا مع افتتاح هذا المجمع.. وده شيء مهم.. وعملت اجتماع لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل علشان نضمن استدامة هذه المنظومة.. واي منظومة للتأمين الصحي تعتمد على توفير الموارد المالية.. وندرس مع بعض لما بعد عام 2032.. من أجل استمرار الموضوع ومنع التدهور".

وتابع رئيس الوزراء: "طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة تغطي جميع أنحاء الجمهورية خلال 10 سنوات.. مازال هناك الكثير الدولة معنية به في محافظة السويس.. وحرصت على لقاء المواطنين في أعمال التطوير.. ولسه قدامنا مشوار طويل هنا في السويس.. وخلال الفترة الجاية هنعمل هذا الكلام.. من أجل رضا المواطن السويسي.. والهدف خدمة المواطن البسيط.. وكنت حريصا على المستوي الصحي.. والدولة تستثمر في المنظومة الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين".