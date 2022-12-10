شكرا لقرائتكم خبر عن بداية شهر كيهك "أبرد شهور السنة".. يبدأ من 10 ديسمبر إلى 8 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم شهر كيهك و هو الشهر الرابع في التقويم المصري ويبدأ من 10 ديسمبر إلى 8 يناير، واسم الشهر مشتق من أخد أسماء العجل أبيس وهو رمز الخير لدى قدماء المصريين وفيه يغطي فيضان النيل الأرض وهو رمز الخير لدى قدماء المصريين.

"وقديمًا قالوا فى الأمثال كيهك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك"، ومثل آخر "اللى ما تشبعش فى كيهك ادعوا لها بالهلاك" كناية عن توفر العلف الأخضر للمواشي، و"كيهك برد فوق وبرد تحت" أى البرد غلب على المسكن بأدواره".

وكيهك هو من أبرد شهور السنة ومعه شهر طوبة .

ويحتل الشهر مكانة خاصة فى طقوس الكنيسة القبطية الارثوذكسية ويعرف بالشهر المريمى لأن عيد الميلاد وفقًا للتقويم القبطى يوافق يوم 29 كيهك وفيه يقوم الاقباط بتسبيحة منتصف الليل .