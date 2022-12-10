شكرا لقرائتكم خبر عن ترعة المريوطية تودع العشوائية بممشى سياحى ومواقف سيرفيس حضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت المرحلة الثالثة من مشروع تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية تقدما ملموسا في معدلات الإنجاز، وذلك بطول 3 كم في المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري؛ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية.

وشهد المشروع، الانتهاء من تغطية المرحلة الأولى من الترعة الواقعة بين شارعي الأهرام والملك فيصل، بالإضافة إلى تغطية المرحلة الثانية بدءا من شارع فيصل وحتى ناصية شارع الدكتور لاشين للبدء في إنشاء مواقف وساحات انتظار حضارية.

وجاري العمل على تنفيذ أعمال التطوير وإعادة التأهيل للمرحلة الثالثة بطول حوالى 350م، بدءاً من تقاطع شارع الدكتور لاشين وحتى منطقة الشيشيني، وذلك بنسبة تنفيذ تصل إلى 40%، حيث يجرى رفع المخلفات والتطهير للمجرى المائي بالتوازي مع أعمال التأهيل والتدبيش، فضلا عن تنفيذ أعمال توسعة ورصف للطريق بطول 2.5كم لكي تتماشى مع أعمال التطوير وتتكامل الرؤية الحضارية.

ويستهدف التطوير ضمن المرحلة الثالثة، استكمال ما شهدته المنطقة خلال المرحلتين الأولى والثانية وإنشاء مجمع مواقف حضارى فى المنطقة الرابطة بين شارع الملك فيصل ومنطقة الشيشينى والطريق الدائرى، وكورنيش متطور وممشى سياحي وأماكن لانتظار السيارات ومقاعد لجلوس المارة وتخصيص أماكن لإنشاء أكشاك حضارية ومطاعم وكافيهات لخدمة زوار الممشى وجذب المستثمرين، مع مراعات إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء والإنارة الجمالية للممشى.