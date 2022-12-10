شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول.. طرق تقييم تلاميذ الصفوف الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها منتصف يناير المقبل، تستعد المدارس لتقييم تلاميذ الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي دون إجراء امتحانات لهم، نستعرض فى التقرير التالى طرق وخطوات تقييم التلاميذ فى هذه الصفوف .

- تقييم التلاميذ فى الصفوف الأولى بمرحلة رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى بدون عقد امتحانات تحريرية في المدارس.

- يكون التقييم للطلاب فى الصفوف الأولى، وفق ما تعلمه الطلاب، وما اكتسبه من مهارة حقيقة.

- آلية التقييم بالصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية يقوم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية، والتحريرية، والمهارية.

- يمكن لمعلمي الصف الأول الابتدائي كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم، من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة.

- عند ملء الاستمارة النهائية للتقييم، تخلص جميع العبارات الوصفية الخاصة بكل مادة بمجالات الدراسة إلى عبارة عامة واحدة تصف مستوى المتعلم، وتعكس أحد الألوان الخاصة بالتقييم، وهى" الأحمر والأصفر والأخضر، والأصفر".

- ألوان التقييم عبارة عن اللون الأحمر، وتعنى أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات"، أى أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة، وهذا يعني أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر.

- اللون الأصفر "يلبي التوقعات أحيانا، وهذا يعني أن المتعلم يمتلك نقاطا إيجابية، حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية.

- اللون الأخضر "يلبي التوقعات"، وهذا يعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة.

- اللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعني أنه وظف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.

- سوف يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب ومستواه الحقيقى.

- تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الاول 14 يناير المقبل.