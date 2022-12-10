شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بموسكو يؤكد ما تمثله السياحة الروسية من أهمية للسوق السياحية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر لدى روسيا الاتحادية السفير نزيه النجارى، على ما تمثله السياحة الروسية من أهمية للسوق السياحية المصرية.

جاء ذلك خلال الحوار التفاعلى الذى نظمه السفير لممثلى كبرى شركات السياحة الروسية، بمشاركة رئيس هيئة تنشيط السياحة عمرو القاضى الذى شارك عبر الڤيديو كونفرنس، وبحضور ممثلى شركة مصر للطيران فى موسكو.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى /فيسبوك/ - أن السفير المصرى استعرض الجهود التى أعادت السياحة الروسية إلى معدلات مرتفعة بالفعل، والخطوات المطلوبة لزيادتها بشكل أكبر، وكذا جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية بما فى ذلك المقاصد التاريخية والثقافية.

ومن ناحيته..سلط عمرو القاضي، الضوء على سياسة مصر السياحية خلال المرحلة القادمة تشجيعاً لشركات السياحة الروسية على مزيد من الانخراط فى سوق السياحة المصرية، وناقش المشاركون تطلعاتهم ورؤيتهم لما يمكن القيام به من أجل تعزيز عملية تدفق السائحين الروس إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.

ومن جانبهم، أكد ممثلو شركات السياحة الروسية على ما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة ومفضلة لدى السائح الروسى فى مختلف الأقاليم الروسية، مشيرين إلى الإمكانات الكبيرة للسوق السياحى المصرى وقدرته على اجتذاب المزيد من السائحين الروس، ومشيدين بما يحظى به السائحون الروس من تجربة سياحية متميزة فى مصر.