شكرا لقرائتكم خبر عن 4470 فرقة فى الجيزة تستعد غدا للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت محافظة الجيزة من خلال مديرية الشئون الصحية والوحدات المحلية لاستقبال فعاليات انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض المحافظة من عمر يوم حتى 5 سنوات والتي تبدأ غدا الأحد 11 ديسمبر ولمدة 5 أيام، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي المتابعة اليومية لفعاليات الحملة وانتظامها لضمان الوصول إلى العدد المستهدف والبالغ مليون و676 ألف طفل بالمحافظة حفاظا على سلامتهم.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بتسهيل عمل الفرق الثابتة والمتحركة والبالغ عددها 4470 وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم وإزالة اي معوقات لتأدية عملها على أكمل وجه، لافتا أنه سيتم تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، والفرق المتحركة المدربة بمواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية والمترو ومحطات الاتوبيس والأسواق والميادين، بالإضافة إلى المرور علي المدارس والحضانات وغيرها، إلي جانب التطعيم بالمنازل بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وكلف محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالتعاون مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة مع تحفيز المجتمع المحلي للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى والأحياء.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، أنه تم تشكيل عدد كافٍ من فرق التطعيم المتحركة والثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة، بالإضافة للفرق الإشرافية، وأيضا تم توفير 41720 زجاجة طعم لازمة لتطعيم العدد المستهدف مع مراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وتوزيع الطعوم اللازمة، مؤكداً أنه لا توجد أى آثار جانبية للتطعيم ولا توجد للمرض وقاية سوى التطعيم.