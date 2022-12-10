حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء تواصل جولاتها الميدانية بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - للأسبوع الثانى على التوالى، تواصل حملة وزارة التضامن الاجتماعي الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تحت شعار «امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار» جولاتها الميدانية بمحافظات الجمهورية.

ففى محافظة الغربية نظمت مديرية التضامن الاجتماعى تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعالية كبرى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث شهد الفعالية أحمد حمدى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية وفضيلة الشيخ جمال الدين صبحى مدير إدارة الأوقاف ببسيون والقمص مينا عبده عبيد وعدد واسع من الرائدات الاجتماعيات والمستفيدات ورجال الإعلام والقيادات التنفيذية.

وأكد أحمد حمدى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أن وزارة التضامن الاجتماعى تصدت للعنف ضد المرأة من خلال تقديم العديد من البرامج، مؤكدا على الدور المهم للرائدات الاجتماعيات فى خوض معارك الوعى ونشر المفاهيم الصحيحة داخل المجتمع ومواجهة الظواهر والمعتقدات الخاطئة، مشيرًا إلى أن الغربية بها أكثر من 100 رائدة على مستوى المحافظة، موجها التحية لكل امرأة مصرية عظيمة كافحت وجاهدت من أجل رفعة وطنها.

ومن جانبه، أكد فضيلة الشيخ جمال الدين صبحى مدير إدارة الأوقاف ببسيون، أن الدين الإسلامى كان سباقا فى علاج قضية العنف ضد المرأة، وذكر قصة المجادلة مستدلا بأمثلة من الواقع تشير إلى العديد من النماذج الإيجابية التى استطاعت التغلب على المشاكل الأسرية، موضحا أن الرسول الكريم كان قدوة لنا فى تعامله مع أهل بيته باللين والرحمة والرفق، مشيرًا إلى أن العنف له أشكال عديدة منها النفسى والجسدى وما نجده اليوم من ظواهر سلبية فى المجتمع.

ومن جانبه، أكد القمص مينا عبده عبيد، أن العنف ضد المرأة ظاهرة سلبية يجب أن تجد من التكاتف الكثير للتصدى لها، حيث تعد المرأة نصف المجتمع واهتمامنا بها هو اهتمام بأطفالنا كمستقبل لوطننا، لذلك لابد من الاهتمام بتوفير الحياة الكريمة للمرأة بلا عنف، وعددمظاهر العنف من اللفظى والنفسى وحرمان المرأة من حقوقها الأساسية فى التعليم والعمل وإجبارها على الزواج وما ينتج عن العنف من تدمير آدميتها وفقدان الثقة فى النفس بما ينعكس على تربيتها لأولادها وتفشى حالات الطلاق.

وتضمنت الفعالية عددًا من العروض الاستعراضية والتى تناقش عددًا من القضايا الخاصة بالمرأة من الزواج المبكر والإعاقة والعنف وغيرها، كذلك مسرحية عن الزواج المبكر والزيادة السكانية.

وفى البحر الأحمر، صرح أحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بأن فعاليات التوعية بالحملة تضمنت تنظيم دورى لكرة القدم النسائية تحت شعار الحملة، حيث تم تنظم المباريات بالتنسيق والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى، وعلى هامش المباريات يتم إلقاء محاضرات التوعية للاعبات عن العنف ضد المرأة والعنف الأسرى وآثار التسرب من التعليم والزواج المبكر وغيره من برامج الحملة.

وفى محافظة المنوفية، قام إمام فوزى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بتدشين فعاليات الحملة، حيث تم تنظيم اللقاءات الجماهيرية للتوعية بالأهداف والقضايا الخاصة بالحملة والمتمثلة فى كافة أشكال العنف ضد المرأة مثل العنف الأسرى والعنف الإلكتروني والعنف ضد المسنات والعنف ضد المرأة بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة، كما تم توجيه الرائدات الاجتماعيات بتنفيذ زيارات منزلية وحملات طرق الأبواب للتوعية بأهداف الحملة لحماية الفتيات والنساء وتكوين حوار مجتمعى رافض لكافة اشكال العنف ضد المرأة .

وفى الدقهلية، صرح الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بأنه تم تدشين الحملة لتشهد تنظيم عدد من الفعاليات على مستوى المحافظة، حيث تم تنظيم ندوة تثقيفية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بقاعة المديرية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى تناولت دور مراكز حماية واستضافة المرأة.

وأضاف عبد العزيز، أن قرية الفروسات مركز المنزلة شهدت عقد لقاء جماهيريا بحضور رواد العمل الاجتماعى ورجال الدين والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذي ومسئولي التضامن الاجتماعي، حيث ناقش اللقاء الخدمات المقدمة لحماية المرأة وأوجه التمكين لها، وتناول بعض المشكلات التي كان من أهمها أوجه العنف ضد المرأة، وعلى هامش اللقاء تم تنظيم فقرات فنية وتمثيلية إلى جانب إطلاق حملات طرق الأبواب من خلال الرائدات بجميع مراكز المحافظة للتوعية.

وفى بورسعيد، صرح فرج حافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بأنه تم تنفيذ 15 فاعلية خلال الأسبوع الأول للحملة على مستوى المحافظة، حيث تناولت الفعاليات معالجة قضية العنف بأشكاله المتعددة العنف ضد المرأة والمسنين وزواج الأطفال وختان الإناث والتسرب من التعليم، حيث تنظيم اللقاءات، وحملات طرق الأبواب والزيارات المنزلية.

وفى الأقصر صرح محمد بغدادى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأنه تم عقد ندوة موسعة بمكتبة الاقصر العامة عن مناهضة العنف ضد المرأة فى تحت شعار الحملة « امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار»، شارك بها شركاء العمل المجتمعى وأساتذة الجامعات وطلبة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا دفعة الخدمة العامة للخريجات بالأقصر، والعديد من المهتمين بقضايا المرأة، وشهدت الندوة حوارا مفتوحا مع الحضور حول العنف بأشكاله وآثاره السلبية والحلول المقترحة ومناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله أمثال ختان الإناث والزواج المبكر وعدم المساوة والتنمر.

جدير بالذكر، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتيتقام هذا العام تحت شعار«امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار»، وتأتي الحملة في إطار أنشطة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة، منها المواطنون الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية من خلالتعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب علي التحديات الاجتماعية والاقتصادية،خاصة أن الحملة تتضمن عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدوليوالتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتقام الحملة هذا العام تحت شعار «امسكوا طرف الخيط..وشاركوا في القرار» لتؤكد على أنه بمقدور أى فتاة أو سيدة أن تواجه العنفبكافة أشكاله الاجتماعية والاقتصادية، إذا عرفت حقوقها وعرفت كيف يمكنها التغلب على العقبات التى تواجهها، ووقتها يمكنها أن تبدأ فى الإمساك بالحل، وأن تساعد غيرها في النجاة من العنف، والمشاركة في اتخاذ القرارات التى تخصها، ومن ثم المشاركة في كل مناحى الحياة.