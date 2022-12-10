شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة المواليد على بطاقات التموين والفئات المستحقة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إضافة المواليد على بطاقات التموين يأتى من خلال تقديم الطلبات فى مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هؤلاء الأسر.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير جميع الإجراءات خلال استقبال طلبات إضافة المواليد من المواطنين لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، وهم: مستحقو معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش التضامن الاجتماعى، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

وأكد التوجيه الوزارى لوزير التموين والتجارة الداخلية على أنه نظراً لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثراحتياجاً وتيسيرا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين، بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، والتى ينطبق عليهم القواعد.

وتضمن القرار بأن يقوم المكتب التموينى بتجميع هذه الطلبات والمستندات وإرسالها إلى مديريات التموين، ومرفق بهاكشوف معتمدة cd على ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد، موضح بها الآتي: اسم صاحب البطاقة، الرقم القومى، رقم البطاقةالتموينية، عدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية"، حيث ترسل هذه الطلبات والكشوف والمستنداتمرفق بها cd أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة.