شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورصف 5 شوارع جديدة فى البدرشين لتيسير حركة المواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الحيوية ما بين رئيسية وفرعية بمركز ومدينة البدرشين؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

ويشهد المركز أعمال رصف وتطوير شامل لـ5 شوارع هامة، وهي: الجمهورية، وصيدناوى، والمستشفى، والإدارة الصحية، وعباس عناني؛ وذلك بمتابعة محمود زين شنب رئيس المركز.

وتشمل أعمال التطوير بالمركز تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف للأمطار؛ لتسهيل حركة سير المواطنين.