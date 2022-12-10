شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع نظيره الزيمبابوى التعاون المشترك بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور انيكسوس جونجوي وزير الزراعة في زيمبابوي، وذلك على هامش اجتماع استدامة الأمن الغذائي بأبيدجان، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء قدم جونجوي التهنئة للقصير على نجاح مؤتمر المناخ، وأشار إلى أنه كان تجمعا كبيرا لدول العالم، لمناقشة التحديات التي تواجه العالم بسبب التغيرات المناخية.

ومن جانبه، أشار "القصير" إلى أنه تم تخصيص يوم كامل في قمة المناخ تحت عنوان الزراعة والتكيف، وقد تم إطلاق مبادرة FAST والتي تهدف إلي تحول المستدام للغذاء ليس فقط في مصر بل دول العالم، فضلًا عن أنها تعتبر بمثابة مبادرة تضم كل المبادرات التي تم إطلاقها من قبل فضلًا عن أنها تدعم حشد التمويل لمجابهة التغيرات المناخية.

وخلال اللقاء ناقش "الوزيران" إمكانية التعاون في مجال استصلاح الأراضي وإنتاج التقاوي واستنباط أصناف نباتية قادرة علي مجابهة التغيرات المناخية والممارسات الزراعية الجيدة ونظم الري والاستزراع السمكي والثروة الحيوانيه والزراعات المحمية والبحوث التطبيقية والتدريب وبناء القدرات.

واتفقا على تحديث مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل في مجال الزراعة والثروة السمكية، على أن تشمل كل موضوعات التعاون وتوقيعها في أقرب وقت ممكن.