شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفاة الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وأحد خريجي جامعة القاهرة، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لمجمع اللغة العربية ولأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور صلاح فضل تخصص في الأدب الأندلسي والأدب المقارن، ودرس التيارات والمناهج النقدية المعاصرة، ونشط في الكتابة والتأليف والترجمة، وكتب في الصحف والمجلات والدوريات المختلفة، وشارك في المؤتمرات والندوات والفعاليات البحثية والعامة، وساعد الدكتور صلاح فضل في إثراء المكتبة العربية من خلال إصدار مؤلفات متعددة وفي شتى المجالات، من بينها الأدب والنقد الأدبي والأدب المقارن. وبفضل إصداراته، أُثريت رؤى الباحثين في مجال الشعر والمسرح والرواية.