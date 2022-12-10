شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة للاستثمار فى المحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة البيئة عدد من الإجراءات والمستندات المطلوبة لإقامة أنشطة اقتصادية فى المحميات الطبيعية من أجل تنشيط السياحة البيئية، وهو ما يعرف بالاستثمار البيئى، بشرط التوافق مع طبيعة كل محمية على حدة، وبما يتناسب مع نوع النشاط الاقتصادى

ومن هذه الخطوات والمستندات المطلوب واشتراطات تنفيذ أى مشروع داخل حرم المحميات الطبيعية، تؤكد وزارة البيئة عبر الموقع الرسمى لها أنه من أجل استخراج تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل نطاق المحميات، مثل البترول أو السياحة أوالزراعة أو الكافتيريات أو المحاجر والملاحات أو التليفون المحمول.

فإن هناك عدد من المستندات المطلوبة والدورة المستندية ، منها يقدم الطلب إلى مكتب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ثم خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من (1: 50000 سم) مثلاً موضحاً عليها إحداثيات موقع النشاط، وموافقات الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط، ثم يقوم قطاع حماية الطبيعة بدراسة الطلب لإستبيان مدى توافقه مع أهداف المحمية، وإجراء المعاينة الميدانية لموقع النشـاط المقترح داخل المحميـة، وإعداد تقرير متضمناً مدى الموافقة على النشاط (أول مرة – تجديد) من عدمه.