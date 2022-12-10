شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يصل شرم الشيخ لافتتاح المؤتمر العمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، صباح اليوم السبت، بمطار شرم الشيخ، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في اليوم الأول لزيارة الوزير، للمشاركة في عدد من الفعاليات والتي تبدأ بافتتاح مؤتمر النقابة العامة للمرافق بشرم الشيخ بعنوان "دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل أمنة" والذي تنظمه النقابة العامة للمرافق.

ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال اليومين القادمين بزيارة مدينة سانت كاترين لتسليم وثيقة التأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة. والقيام بجولة تفقدية لمشروع التجلي الأعظم، ثم افتتاح دورة تدريبية تنظمها مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، للمشغولات اليدوية، ثم يفتتح الوزير ملتقى التوظيف الذي تنظمه المديرية بمدينة طور سيناء، وتسليم عقود عمل لذوى الهمم، ووثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة.