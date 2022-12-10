شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة حوارية لـ"الأعلى للإعلام" حول ضوابط النشر فى الحوادث والجرائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم السبت، جلسة حوارية حول ضوابط النشر فى الحوادث والجرائم والتحقيقات، بمقر المجلس.

في بداية الجلسة، رحب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالحضور وشدد على ضرورة الحياد والموضوعية في تناول الأخبار المتعلقة بالجرائم والتحقيقات.

واستشهد رئيس المجلس بعدد من القضايا التي شهدتها الفترة الماضية ومنها إشارة بعض المواقع بشكل غير مرغوب فيه إلى لحظة دفن الكاتب الصحفي الراحل مفيد فوزي، وواقعة القبض على فنانه في مطار القاهرة الدولي وتناول الإعلام لها، وكذلك قضية اختلاس رئيس مجلس أمناء جامعة مبلغ 4 مليارات جنيه.

وشدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة تحرى الدقة في تناول تلك القضايا والحوادث، وأشار في سياق حديثه إلى أن المجلس يتلقى بشكل دوري عدد كبير من الشكاوى بخصوص تلك القضايا.

وتتطرق أيضا إلى تناول بعض المواقع إلى وفاة المشاهير والفنانين وتأثيرها على ذويهم وعلى نفسيتهم ، واستشهد بشائعة وفاة الفنان عادل إمام وإصابته بمرض الزهايمر.