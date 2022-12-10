شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية طلاب الشهادة الإعدادية الذين لم يسجلوا استمارة التقدم للامتحانات بضرورة الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجارى استعدادا للامتحانات التى تنطلق منتصف يناير المقبل، مشددة على أن كتابة استمارة التقدم للامتحانات مهمة وأن أى طالب لا يستطيع تسجيلها يتوجه إلى مدرسته لمساعدته فى تحديث بياناته إلكترونيا عبر الرابط الذى تم أتاحته من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

وكانت المديريات التعليمية، حددت قواعد تقييم الطلاب الذين يتعرضون لعذر مرضى أو إصابة قبل أو أثناء أداء الامتحان فى الشهادة الإعدادية يؤدون الاختبارات وفقا للضوابط التالية:

- يتقدم ولي أمر الطالب إلى شئون الطلبة بالإدارة التابع لها الطالب بخطاب يعرضه على اللجنة الطبية لتقرير مدى قدره الطالب على أداء الامتحان وكتابة تقرير عن حالة الطالب سواء بوضع الطالب داخل لجنة خاصة داخل اللجنة العامة (بمرافق - بدون مرافق أو تأجيل الامتحان للفصل الدراسي الثاني في حالة عدم قدره الطالب على أداء الامتحان.

- الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الدمج يعقد لهم امتحان ذات مواصفات خاصة وفقا لنوع الإعاقة التي يعانون منها "بطء تعلم - توحد - ضعف سمعي - ضعف بصرى ... إلخ"، على أن تتولى إدارة التربية الخاصة بكل إدارة حصر أعداد هؤلاء الطلاب من المدارس ونوعية الإعاقة.

- الطلاب نزلاء مستشفى 57357، ومعهد الأورام يعقد لهم امتحان داخل المستشفى بعد تقديم تقرير طبي إلى شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم التي تتولى إبلاغ الادارات التابع لها هؤلاء الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل بياناتهم إلكترونيا عبر موقع الوزارة وملء استمارة التقدم للامتحانات.

جدير بالذكر، أن امتحان الفصل الدراسي الأول ينطلق منتصف يناير المقبل.