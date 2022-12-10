شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 73% من برامج الحماية والتمكين الاقتصادى يتم توجيهها للمرأة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 2 ديسمبر إلى 9 ديسمبر، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

- التضامن الاجتماعى تشارك في ورشة عمل "الحماية والرعاية للأطفال المنتقلين عبر الحدود فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بالمملكة الأردنية الهاشمية فى الفترة من 28-30نوفمبر2022 لمناقشة حماية الأطفال فى حراك وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.

-التضامن الاجتماعي ترحب بزيارة وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لعدد من دور رعاية ذوي الإعاقة، وتثمن مبادرتها باستخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل لمدة أسبوع مجانًا وفتح مستشفيات الشرطة لعلاجهم بالمجان في نفس الفترة.

- متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة المنيا ينفذون فعاليات حملة "قرى بلا إدمان" بقرية المعصرة بمركز ملوى فى إطارالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

- الهلال الأحمر المصرى يستقبل طلاب الجامعة الكندية فى زيارة لبنك الدم المركزى لدعم اطفال الهيموفيليا والثلاسيميا وتوجيه الضوء عليهم.

- رئيس جامعة القاهرة يستقبل القباج والمجتمع المدني في شراكة جديدة، والتضامن الاجتماعي تعلن أنها تتوسع في تنفيذ برنامج" تكافؤ الفرص" والطريق مفتوح أمام الطلاب الفائقين وذوي الإعاقة وغير القادرين.

- وزارة التضامن الاجتماعى تشارك بفعاليات

- أسبوع القراءة بجامعة الجلالة وتنظم المسابقات التوعوية والندوات للشباب حول برنامج وعى للتنمية المجتمعية ،حماية النشء من الادمان وبرنامج الحد من الزيادة السكانية 2 كفاية ومودة والتمكين الاقتصادى فرصة والتربية الاسرية الإيجابية.

- القباج تتحدث حول إنجازات وتحديات بنك ناصر الاجتماعي في لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، وتعلنعن أن بنك ناصر هو البنك الاجتماعي الأوحد في مصر ويهدف إلى التكامل مع إستراتيجية وزارة التضامن في تنفيذ الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادية.

- الهلال الأحمر المصرى ينظم قافلة طبية بحى الاسمرات خلال الفترة من 5-7 ديسمبر تشمل العديد من التخصصات الطبية والادويةولقاح فيروس كورونا المستجد وأنشطة الدعم النفسى الاجتماعى للاطفال.

- القباج تشارك في احتفالية برنامج الأمم المتحدة باليوم العالمي للتطوع، وتكرم المتطوعين المشاركين في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخوتؤكد أن التطوع واجب وطني للمواطنين في جميع الأعمار، وأن مصر تحتاج إلى جهد ومشاركة شبابها لكي ترتقي وتنهض.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تلبى دعوة سفير فنلندا بيكا كوسونين للمشاركة في الاحتفال بعيد استقلال فنلندا، والسفير يؤكد أن التجارةالثنائية بين البلدين تبلغ ما يقرب من نصف مليار يورو، وأن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لدولة فنلندا في المنطقة.

-وزيرة التضامن الاجتماعى تعقد اجتماعا موسعا مع مسئولى الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماع لمناقشةحصول الوزارة على تمويل لتنفيذ أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

- وتعقد اجتماعاً تنسيقياً مع قيادات عمل الوزارة لبحث الموقف التنفيذى لاجراءات الانتقال للعاصمة الإدارية.

-التضامن تكثف جهودها للتحضير لإقامة المعرض العربى المشترك للأسر المنتجة برعاية الوزارة مع جامعة الدول العربية.

-القباج تشارك باجتماع اللجنة الوزارية لتنمية الأسرة بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللقاء يتابع الخطة التنفيذية والخطةالإعلامية لتطبيق المشروع.

-احتفالا باليوم العالمى للإعاقة، الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ينظم يومًا ترفيهيا للاطفال من ذوى الاعاقةلادخال السعادة عليهم، ويتعهد بتوزيع أدوات نظافة وتعقيم على مؤسسات الرعاية لذوي الإعاقة.

-ويفتح باب التسجيل على التدريبات المهنية لتنمية المهارات واكساب الخبرات اللازمة لسوق العمل لتوفير دخل مستدام في إطار مشروع"الصحة للجميع ودعم سبل العيش".

-التضامن الاجتماعي ترد على واقعة تعنيف أطفال داخل إحدي الحضانات بالإسكندرية بأن الحضانة ليست تابعة للوزارة وغير مرخصة،والمقر حاصل علي رخصة " مركز تنمية مهارات أطفال" تابع للغرفة التجارية.

-وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2023 بداية من 6 ديسمبر وحتى الخميس الموافق 5 يناير2023.

- بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بشان إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الحمايةالاجتماعية والبروتوكول يهدف الى تعزيز استخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير واستحداث خدمات الحماية الاجتماعية.

-وزارة التضامن الاجتماعى تستعرض التجربة المصرية لبرامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية في المنتدى السياساتي الإقليمي المنعقدبدولة لبنان فى الفترة 7-8 ديسمبر الجارى حول سياسات الحماية الاجتماعية.

-وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك السفير السويدي بالقاهرة ومجلة "احكي" في احتفال السفارة بإعلان 22 سيدة مصرية مؤثرة لعام2022و تصرح أن الحكومة المصرية ملتزمة بوضع حقوق المرأة في أولوياتها التنموية، ، و73 % من برامج الحماية والتمكين الاقتصادييتم توجيهها للمرأة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمتابعة المشروع الممول من الاتحاد الأوروبيوالسفارة الإنجليزية بشأن تقوية برامج التمكين الاقتصادي والتوسع في برنامج "وعي" في جميع محافظات الجمهورية.

- في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، وزيرا التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم يطلقان برنامج الوقاية من المخدرات في 6 آلافمدرسة بالمرحلة الأولى بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين تحت قيادة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

- باسعار وجودة تنافسية، معرض ديارنا يبادر بفتح اسواق جديدة لمعروضات الاسر المنتجة ويفتتح معرضه ببنك الكويت الوطنى ضمنسلسلة معارض بالبنوك وسط اقبال واسع من الجمهور على المنتجات المتميزة.

- في تكثيف مستمر لقوافل للتمكين الاقتصادى، برنامج "فرصة" بالاقصر يقدم 2200 مشروعا بتكلفة 33 مليون جنيه فى اطار التوسعفى شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية.

- استمرارًا لتيسير الإجراءات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، التضامن الاجتماعي تتعاقد مع شركة "فورى لتحصيل رسوم التقييم الوظيفي كأحد إجراءات حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد توقيع بروتوكول تعاون للتغلب على آثار التغير المناخى ودعم أنشطة التمكين الاقتصادي، وأنشطة تنميةالطفولة المبكرة بمحافظة أسوان.

- وزيرة التضامن الاجتماعى وكريستين عرب المدير القطري لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر يوقعان بروتوكول تعاون بين الوزارةوهيئة الامم المتحدة للمراة لتنفيذ مشروع تنمية اقتصاد الرعاية وتعزيز فرص تشغيل النساء في مصر.