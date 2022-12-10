شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: اهتمام برفع الوعى لمواجهة التطرف الفكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت نادين عبد الحليم نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، الشكر إلى الطلاب على الثقة فى انتخابها ضمن مجلس اتحاد الطلاب بجامعة حلوان العريقة.

وأكدت الطالبة نادين عبد الحليم فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن اتحاد الطلاب سيكون همزة الوصل بين طلاب الجامعة وإدارة الجامعة للعمل على حل كل المشكلات التى تواجه الطلاب .

وكشفت نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، عن أولويات العمل مؤكدة أن مجلس الاتحاد للعام الجامعى 2022 / 2023 لديه اهتمام بالنشاط الطلابي والعمل على تنوع مسارات الأنشطة الطلابية، خاصة وأن الجامعة تضم المواهب والكفاءات، بالإضافة إلى العمل على الشعر نحو توفير فرص مختلفة لممارسة الأنشطة فى مجالات مختلفة باعتبارها جزء مكمل لشخصية الطلاب الأكاديمية، خاصة فى ظل أن هناك العديد من الدراسات العالمية تؤكد أن الأنشطة غير الأكاديمية فى الجامعات تساعد فى تطوير شخصية متكاملة وبناء شخصية عند التخرج والخروج للحياة المهنية العملية .

وأكدت أن العمل خلال هذا العام سيكون حول الاهتمام برفع الوعى والثقافة لطلاب الجامعة لمكافحة التطرف الفكري، وضرورة فهم التحديات العالمية والمحلية التى بتواجه مصر.

واختتمت الطالبة نادين عبد الحليم تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة استغلال الجيل الحالى لدعم القيادة السياسية فى الدولة للشباب وتمكينهم .