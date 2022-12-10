شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتزا ودوناتس وقراقيش من الدوخن والكينوا" حلول لمواجهة تغير المناخ.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال قمة المناخ، امتلأت القاعات الخاصة بالمعارض بابتكارات متنوعة فى مجال البيئة والزراعة والصناعة، وبين كل هذه الابتكارات أحد الحلول لمواجهة نقص المياه واستبدال محاصيل تستخدم المياه بكثافة للمحاصيل أقل استهلاكا، وهى حبوب الدوخن والكينوا كبديل للقمح، وهى إحدى المشروعات التى مولها برنامج المنح الصغيرة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء الزراعية كنباتات جديدة تتمكن من مواجهة الظروف المناخية والتغيرات الطارئة على المحاصيل الزراعية، التى أكدت تجربتها واختبرت نجاحها يوما وراء يوم، لتصنع منها قراقيش وكعك العيد وبيتزا ودوناتس، وبعض أنواع الخبز ووقفت بفخر تعطيه لرواد قمة المناخ والوفود والمارة على البارتشن الخاص بالشبكة العربية للشباب والتنمية "رائد".

أكدت الدكتورة أميرة شكرى أستاذ مساعد علوم التكنولوجيا والأغذية بمركز بحوث الصحراء، أنها تستخدم نسبة كبيرة من الدوخن والكينوا فى إنتاج المنتج لتقليل حجم استهلاك القمح، وهى نباتات غنية بالألياف والبروتينات، وصالحة لجميع الأعمار وخاصة الأطفال، وتصلح أيضا لمرضى القولون، مؤكدة أن نبات الدوخن يتم استخدام حبوب الدوخن وطحنها، بالإضافة إلى إمكانية استخدام حبوب الكينوا والأوراق الخاصة بالنبات وطحنها لعمل دقيق منها، كما يمكن أيضا أكل الحبوب بمفردها دون طحن مثل الأرز أو وضعها فى السلطة كمكمل غذائى غنى بالفيتامينات.

وقالت الدكتورة أميرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش فاعليات قمة المناخ، أنه تم تدريب السيدات فى بعض القرى على كيفية استخدام حبوب الدوخن، وقيمتها الغذائية وخاصة نسبة الأحماض الأمينية، كما أنها خالية من الجلوتين، وتناسب كافة المرضى الذين يعانون من حساسية الجلوتين.