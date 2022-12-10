شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لإنهاء التعاقد على عداد المياه بناء على رغبتك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الخطوات والمستندات المطلوبة لإنهاء التعاقد على عداد المياه بناء على رغبة العميل، وذلك على النحو الآتي:
-المستندات المطلوبة
1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع
2-ب طاقة الرقم القومي
3- أخر فاتورة مصدرة للعميل
4- أخر قراءه بالعداد عند الرفع
- الإجراءات
1- قيام العميل أو المنتفع باستيفاء طلب رفع العداد
2- قيام العميل بسداد الرسوم المقررة وجميع المستحقات على الاشتراك الخاص بالعداد إن وجد
3- إخطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه بالمخازن
4- إخطار القطاع التجارى لإقفال الإشتراك
5- إيقاف إصدار الفواتير
وأوضحت الشركة أن الفترة الزمنية من طلب تقديم الخدمة حتى الحصول عليها، تستغرق 6 أيام عمل مقسمة على النحو الآتي:
-تقديم الطلب، وتستغرق يوم عمل.
-رفع العداد وإيداعه بالمخازن، وتستغرق 3 أيام عمل.
-غلق الإشتراك، وتستغرق يومين.