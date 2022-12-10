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5 خطوات لإنهاء التعاقد على عداد المياه بناء على رغبتك.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الخطوات والمستندات المطلوبة لإنهاء التعاقد على عداد المياه بناء على رغبة العميل، وذلك على النحو الآتي:

 

-المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع

2-ب طاقة الرقم القومي

3- أخر فاتورة مصدرة للعميل

4- أخر قراءه بالعداد عند الرفع

 

- الإجراءات

1- قيام العميل أو المنتفع باستيفاء طلب رفع العداد

2- قيام العميل بسداد الرسوم المقررة وجميع المستحقات على الاشتراك الخاص بالعداد إن وجد

3- إخطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه بالمخازن

4- إخطار القطاع التجارى لإقفال الإشتراك

5- إيقاف إصدار الفواتير

 

وأوضحت الشركة أن الفترة الزمنية من طلب تقديم الخدمة حتى الحصول عليها، تستغرق 6 أيام عمل مقسمة على النحو الآتي:

-تقديم الطلب، وتستغرق يوم عمل.

-رفع العداد وإيداعه بالمخازن، وتستغرق 3 أيام عمل.

-غلق الإشتراك، وتستغرق يومين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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