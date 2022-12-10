شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يلتقى نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيفوارى بأبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تيموكو كوني نائب رئيس الجمهورية الإيفواري، وباتريك اشي رئيس مجلس الوزراء، حيث نقل إليهم وإلى القيادة السياسية الإيفوارية تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علي هامش مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول دعم قدرة الاستدامة في مجال الغذاء والأمن الغذائي في القارة الأفريقية، والذي تنظمه كوت ديفوار بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى.

‏والتقى باتريك اشي رئيس الوزراء الإيفواري بالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين بحضور كوبنيان كواسي وزير الزراعة والتنمية الريفية الإيفواري .

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وخلال اللقاء أعرب اشى عن رغبته بتوسيع العلاقات مع مصر خاصة في قطاع الزراعة لما لمصر من خبرات كبيرة في هذا المجال والبدء فورًا في استقبال الخبراء المصريين لوضع خطة زراعية شاملة للجانب الإيفواري، خاصة فيما يتعلق بإنتاج أصناف من الأرز والمحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية والجودة، وكذا تحسين وتطوير أصناف الكاكاو والفاكهة الاستوائية وكذلك التعاون مع القطاع الزراعي المصري في ضوء توفير الأراضي الزراعية الخصبة والمياه اللازمة للزراعة ومناخ استثمار جيد.

كما أعرب رئيس الوزراء الإيفوارى عن رغبته أيضا في الاستفادة من التجربة المصرية في التمويل المصرفي للمشروعات وذلك من خلال إنشاء بنك يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن قيام خبراء من مركز البحوث الزراعية المصري تقديم الدعم للتوسع في إعادة هيكلة مركز البحوث الزراعية الايفواري في ضوء قيام البنك الاسلامي للتنمية بتوفير التمويل اللازم خلال الفترة القادمة لدعم قطاع الزراعة والمشروعات التي سيتم إنشاؤها، و

أشار كذلك إلى رغبته في تواجد مكتب استشاري مصري يعمل بالزراعة في كوت ديفوار والذي سيلقي دعمه وذلك للمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة لتنشيط ذلك القطاع الهام.

من ناحيته، أكد القصير على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة في جميع المجالات .

وقال "القصير"، إن مصر على استعداد للتعاون مع كوت ديفوار في كل ما طرحه رئيس الوزراء الايفواري وأيضا في مجال التدريب وبناء القدرات وكذلك فى مجال البحوث التطبيقية واستنباط التقاوى خاصة الأرز والذرة والقمح والصويا وأيضا المزارع السمكية وآليات تشجيع القطاع الخاص.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على قيام الجانب الإيفواري بارسال دعوة لفريق من الخبراء المصريين بالتخصصات العلمية والفنية اللازمة وتشجيع القطاع الخاص المصري للعمل بالسوق الايفواري والاستثمار بقطاع الزراعة قيام الجانب المصري بمساعدة الجانب الايفواري بتحديث خطة الزراعة بكوت ديفوار والتعاون في مجال الاستزراع السمكي، خاصة اسماك البلطي النيلي ونقل الخبرة المصرية في هذا المجال و التعاون في مجال إنشاء سدود المياه.